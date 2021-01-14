Минпромторг не получал жалоб о проблемах с закупкой сахара и масла

Фото: РИА Новости/Роман Демьяненко
В Минпромторг не приходили жалобы от российских торговых сетей на проблемы по закупкам сахара и подсолнечного масла после введения в России фиксированных цен на эти продукты, сообщает ТАСС.
"В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара", – заявили в министерстве.
Там уточнили, что к соглашениям о стабилизации цен на продукты на данный момент присоединились около 7 тысяч хозяйствующих субъектов, среди которых оптовые поставщики сетевых и несетевых магазинов, закупающие товар непосредственно у производителей.
Ранее в СМИ появилась информация, что малые и средние сети розничной торговли столкнулись с проблемами при закупке сахара и подсолнечного масла по установленным ценам.
В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.
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