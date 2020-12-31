Фото: Москва 24/Никита Симонов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности правительства вводить предельные цены на социально значимые товары. Ограничения могут устанавливаться при росте цен на 10 процентов и более в течение 60 дней.
Подготовку предложений об установлении предельных цен будет осуществлять Минэкономразвития (МЭР). Кроме того, МЭР совместно с Минсельхозом установят порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен.
До этого правительство могло воспользоваться этим правом при росте цен на социально значимые товары на 30 процентов и более в течение 30 дней. 30 декабря соответствующие полномочия правительства законодательно закрепил Владимир Путин.
На данный момент перечень включает в себя говядину, свинину, баранину, курицу, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь, яблоки.
Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в начале декабря. После этого было подписано соглашение о снижении цен. Также была введена квота на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы за пределы ЕАЭС.
Кабмин сможет вводить предельные цены на социально значимые товары
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