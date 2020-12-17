Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ снижения цен на продукты питания в России.
Политик написал в Telegram, что "самый лучший способ регулировать цены – начать составлять списки на арест". По мнению Жириновского, подобная мера сможет не только привести к падению цен, но и к "наведению порядка".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.
В частности, правительство установило тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
До этого Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.
Мишустин сообщил, что готовы решения для сдерживания необоснованного роста цен на продукты
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