Жириновский назвал способ снизить цены на продукты питания

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ снижения цен на продукты питания в России.

Политик написал в Telegram, что "самый лучший способ регулировать цены – начать составлять списки на арест". По мнению Жириновского, подобная мера сможет не только привести к падению цен, но и к "наведению порядка".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

В частности, правительство установило тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

До этого Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.