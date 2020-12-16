Мишустин заявил, что меры по сдерживанию роста цен на продукты являются временными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Михаил Мишустин заявил, что меры по сдерживанию роста цен на продовольствие являются временными. Об этом он сообщил во время заседания правительства.
"Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочны. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", – приводит его слова ТАСС.
Он также отметил, что меры по сдерживанию должны быть пропорциональны масштабам проблемы. Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин подготовил законопроект о праве правительства регулировать стоимость социально значимых продуктов.
"Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного регулирования ценообразования на социально значимые продукты. Это законопроект, который наделяет правительство правом при определенных условиях вводить регулируемые цены на них", – заявил премьер.
Также Мишустин сообщил, что в среду, 16 декабря, могут быть подписаны соглашения о снижении цен на сахар и растительное масло.
"Сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между министерством сельского хозяйства, министерством промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных сетей", – сказал глава кабмина.
Он уточнил, что в будущем к договору присоединятся региональные торговые сети и поставщики.
Ранее Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Кроме того, он обсудил вопросы соглашений между производителями и розничными сетями о снижении и фиксировании цен с представителями межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты.
Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
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