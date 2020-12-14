Песков заявил, что кабмин должен представить инструменты для стабилизации цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство должно проработать и представить набор инструментов для стабилизации цен на продовольствие, заявил Дмитрий Песков.
"Сначала правительство все-таки должно изложить набор того инструментария, который оно предлагает для регулировки цен. Давайте дождемся этого. И потом, конечно, правительство объяснит те меры, которые оно принимает", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.
Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.
Путин потребовал за неделю остановить рост цен на базовые продукты
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