Мишустин раскритиковал работу министерств из-за роста цен на продукты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты.

"Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить", – сказал Мишустин.

Премьер-министр поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

Накануне Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом президент заверил, что пандемия коронавируса в данном случае никак не повлияла.

Также глава государства предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. Он потребовал обратить на это особое внимание.

