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Экономика

10:26

Эксперт рассказал, какие продукты подорожают в январе

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов спрогнозировал рост цен на три категории продуктов с начала нового года, сообщает News.ru.

По мнению эксперта, в первую очередь будет дорожать импортная продукция, овощи и фрукты. Это связано с тем, что обычно в это время уже отечественных запасов не хватает.

"На все остальное цена будет меняться соразмерно, в зависимости от падения курсовой стоимости, уровня инфляции, пика покупательского спроса на какие-то отдельные товары", – уточнил Карпов.

По словам специалиста, рост цен будет происходить "аккуратно" из-за низкой покупательской активности. Также магазины, которые поднимают цены, могут лишиться покупателей.

Ранее эксперты исследовательского холдинга "Ромир" установили, что с октября 2019 года по октябрь 2020 года цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14%.

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