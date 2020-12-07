В Минсельхозе не ожидают роста цен на мясо

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минсельхоз РФ не ожидает роста цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к "плоской" пошлине, запланированной на 2022 год, сообщает ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков сообщил, что в этом году цены на мясо крупного рогатого скота увеличились на 17,5%. Средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по состоянию на 25 ноября составила 243,87 тысячи рублей за 1 тонну, что почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019 года.

По мнению специалистов, на рост цен влияет подорожание импортного мяса из-за девальвации рубля. А в России собственное производство говядины растет медленно, и оно не закрывает потребности страны.

Также эксперты считают, что на ценах продукта может сказаться и изменение таможенного регулирования для импортной говядины. В начале ноября правительственной комиссией была одобрена отмена с начала 2022 года тарифных квот на ввоз в РФ мяса крупного рогатого скота. Также вводится "плоская" ставка таможенной пошлины 27,5%.