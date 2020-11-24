Ученые назвали негативное последствие отказа от мяса

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У тех, кто отказывается от употребления мяса, возрастает риск переломов, считают ученые Оксфордского университета. Об их исследовании сообщает The Independent.
В эксперименте специалистов принимали участие более 54 тысяч человек, в числе которых были мясоеды, веганы и вегетарианцы. За время исследования добровольцы сообщили о 3 941 переломе. После этого ученые провели связь между травмами и диетой.
Специалисты выяснили, что у тех, кто исключил из своего рациона мясо, снижено количество поступающих в организм кальция и белка. Из-за этого кости становятся более хрупкими. Кроме того, у вегетарианцев и людей, предпочитавших рыбу, выявлен высокий риск переломов бедра.
Ранее врач назвала продукты, которые нельзя употреблять после болезни. Нутрициолог Анна Ивашкевич рекомендовала после приема антибиотиков исключить из употребления грейпфрут, алкоголь, дрожжи и сахар. По ее словам, эти продукты препятствуют правильному усвоению антибиотиков и могут спровоцировать тошноту, боль в животе и даже нарушение сердечного ритма.
"Городской стандарт": мясо цыпленка
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