Российские туристы рассказали, как питаются в путешествиях

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Большая часть российских туристов (95%) во время путешествий обязательно посещает локальные рестораны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного OneTwoTrip.
38% респондентов ответили, что питаются в местных кафе, а чуть меньше 37% заявили, что вовсе не имеют какой-то единой привычки в питании на курортах.
Каждый десятый отметил, что в путешествиях любит готовить самостоятельно, а 9% опрошенных заявили, что специально выбирают туры с включенным питанием.
40% респондентов рассказали, что заранее знакомятся с национальными блюдами страны, в которую собираются отправиться. Что-то необычное всегда заказывают 18%, а 16% предпочитают только блюда, содержащие знакомые продукты.
Также россияне расказали о самых необычных блюдах, которые им довелось попробовать во время отдыха. Одним из самых удивительных оказалось мясо крокодила.
Ранее диетолог рассказал, какие продукты следует есть зимой. По его словам, в холодное время года предпочтительнее включать в свой рацион высококалорийную пищу и овощи. Разнообразить меню можно благодаря разным сочетаниям капусты, моркови, свеклы и картофеля, пояснил эксперт.
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