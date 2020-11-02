Врачи предупредили об опасности нерегулярного питания

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Несбалансированное питание без режима, а также употребление нездоровой пищи может отразиться на состоянии иммунитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей-экспертов.
Специалисты отмечают: нерегулярное питание лишает человека достаточного количества витаминов и минералов, аминокислот. Этот недостаток может сказаться на устойчивости организма к вирусам и инфекциям.
По словам врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной, белки – это не только "строительный материал" для клеток, но и часть структуры ферментов и гормонов, которые значительно влияют на формирование иммунного ответа. Также Ненастина отметила, что если витамины и микроэлементы можно получить с помощью лекарственных препаратов, то с белками и аминокислотами дело обстоит несколько иначе.
Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток холестерина может привести к психическим проблемам.
"Страдает психика. Человек может стать агрессивным, слишком упрямым, не понимающим юмор, вспыльчивым. Я рекомендую тщательно следить за своим рационом", – отметила Тихомирова.
Оба врача подчеркнули, что правильно организованный рацион питания и сбалансированное меню позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее эксперты предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом. Специалисты отметили роль витаминов, содержащихся в продуктах животного происхождения.
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