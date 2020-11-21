Врач назвал продукты, которые нельзя употреблять после болезни

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Нутрициолог Анна Ивашкевич рекомендовала после болезни и приема антибиотиков исключить из употребления грейпфрут, алкоголь, дрожжи и сахар, сообщают "Аргументы и факты".

По ее словам, эти продукты препятствуют правильному усвоению антибиотиков и могут спровоцировать тошноту, боль в животе и даже нарушение сердечного ритма.

Специалист напомнила, что само по себе лечение антибиотиками может спровоцировать кандидоз, а употребление сладостей и мучных изделий способно усилить болезнь.

Улучшить пищеварение и свести к минимуму риск побочных эффектов поможет пища, богатая пробиотиками. Чемпионом среди таких продуктов диетолог назвала квашеную капусту.

Кроме того, полезными будут артишоки, шпинат, цельнозерновые крупы, натуральные йогурты, кефир, фрукты и овощи, брюссельская капуста, петрушка и ягоды облепихи.

Ранее аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, что избыток витаминов в организме также является проблемой, как и их дефицит. По его словам, необходимость в приеме витаминов отпадает, если в рационе присутствует много овощей и фруктов.