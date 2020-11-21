Иммунолог объяснил, почему не стоит увлекаться витаминами

Фото: depositphotos/avemario

Избыток витаминов в организме также является проблемой, как и их дефицит, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

По его словам, необходимость в приеме витаминов отпадает, если в рационе присутствует много овощей и фруктов.

"В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе. Исключение составляют только "Йодомарин" для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет, который необходимо вводить извне. Более того, уже несколько лет считается, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно", – отметил Бессмертный.



По его словам, увлечение витаминными комплексами может обернуться гипервитаминозом, который зачастую опаснее, чем дефицит витаминов.

Иммунолог подчеркнул, что увлечение витаминами, как и их дефицит, не оказывает радикального воздействия на иммунную систему, однако сказывается на общем состоянии здоровья.

Ранее врачи предупредили об опасности нерегулярного питания. Специалисты отмечали, что это лишает человека достаточного количества витаминов и минералов, а также аминокислот, и заявляли, что этот недостаток может сказаться на устойчивости организма к вирусам и инфекциям.

Также эксперты предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом. Специалисты отметили роль витаминов, содержащихся в продуктах животного происхождения.