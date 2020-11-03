Россияне назвали главное праздничное блюдо

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Россияне назвали основные блюда праздничного застолья, а также рассказали, какие фильмы предпочитают смотреть в дни праздников. Опрос опубликовал ВЦИОМ.

"Главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье, россияне считают салат оливье (49%)", – указано в результатах опроса организации.

Второе по популярности место занимает салат сельдь под шубой – его выбрали 28% опрошенных. Еще 25% назвали объединяющим блюдом пельмени. При этом борщ оценили в таком ключе только 18% респондентов.

Главным объединяющим фильмом 11% опрошенных россиян назвали "Иронию судьбы, или С легким паром", а книгой – "Войну и мир" Льва Толстого (так посчитали 12% участников опроса). Главным литературным героем респонденты посчитали Илью Обломова – в нем якобы сошлись главные черты российского человека.

В опросе к Дню народного единства приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Эксперты ВЦИОМ обзванивали респондентов по телефону.

Ранее стало известно, что почти половина россиян относится к Дню народного единства как к обычному выходному. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob. При этом 9% респондентов заявили, что не считают 4 ноября праздником.

