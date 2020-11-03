Россияне назвали главное праздничное блюдо

Фото: depositphotos/belchonock
Россияне назвали основные блюда праздничного застолья, а также рассказали, какие фильмы предпочитают смотреть в дни праздников. Опрос опубликовал ВЦИОМ.
"Главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье, россияне считают салат оливье (49%)", – указано в результатах опроса организации.
Второе по популярности место занимает салат сельдь под шубой – его выбрали 28% опрошенных. Еще 25% назвали объединяющим блюдом пельмени. При этом борщ оценили в таком ключе только 18% респондентов.
Главным объединяющим фильмом 11% опрошенных россиян назвали "Иронию судьбы, или С легким паром", а книгой – "Войну и мир" Льва Толстого (так посчитали 12% участников опроса). Главным литературным героем респонденты посчитали Илью Обломова – в нем якобы сошлись главные черты российского человека.
В опросе к Дню народного единства приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Эксперты ВЦИОМ обзванивали респондентов по телефону.
Ранее стало известно, что почти половина россиян относится к Дню народного единства как к обычному выходному. Такие данные приводит сервис поиска работы SuperJob. При этом 9% респондентов заявили, что не считают 4 ноября праздником.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: