Почти половина россиян относится ко Дню народного единства как к обычному выходному

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти половина россиян считают, что День народного единства, который празднуется 4 ноября, – это обычный выходной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Чуть меньше 20% граждан воспринимают этот день как официальный праздник, для 12% респондентов это обычный рабочий день. Некоторые участники опроса назвали День народного единства личным праздником, некоторые респонденты относят его к годовщине Октябрьской социалистической революции. 9% проголосовавших не считают 4 ноября праздником.
Также в ходе опроса удалось выяснить, что две трети россиян проведут праздник с семьей дома, 16% встретят День народного единства на работе. Также некоторые планируют 4 ноября принять участие в праздничных акциях, прогуляться в парке.
Исследование показало, что больше половины опрошенных не планируют брать отгулы или отпускные дни рядом с праздником.
Отмечается, что опрос проходил в два этапа. В первом приняли участие 1 600 совершеннолетних граждан РФ. Ко второй части исследования присоединилась тысяча человек старше 18 лет.
Ранее стало известно, что 31 декабря 2021 года станет выходным днем. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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