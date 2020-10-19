Москвичи смогут пожениться в новогодние праздники в четырех ЗАГСах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы в новогодние праздники смогут заключить брак в четырех отделах ЗАГС, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг.

"Многие молодожены предпочитают жениться в сказочной атмосфере новогодних каникул. Для молодых в новогодние праздники будут открыты четыре отдела ЗАГС. В Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1 можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5 – на 8 января", – рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Уточняется, что с 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти в рамках особой компетенции. 8 января у столичных отделов ЗАГС выходной день, за исключением дворцов бракосочетания № 3 и 5.

В ЦАО 4 января работать будут Мещанский и Хамовнический отделы ЗАГС, 5 января – Таганский отдел, 6 января – Тверской. В САО 4 января пожениться можно будет в Левобережном отделе ЗАГС, 6 января – Дмитровском. В СВАО 5 января работать будет Бабушкинский отдел, 6 января – Медведковский.

В ВАО 4 января брак можно будет заключить в Богородском и Перовском отделах, 5 января – Измайловском, 6 января – Ухтомском. В ЮВАО 4 января посетителей примет Люблинский отдел ЗАГС, 6 января – Рязанский. В ЮАО 4 января работать будет Чертановский отдел, 5 января – Царицынский, 6 января – Нагатинский, 7 января – Шипиловский.

В ЮЗАО 4 января заключить брак можно будет в Академическом, Гагаринском отделах, 5 января будет работать отдел ЗАГС района Южное Бутово, 6 января – Черемушкинский.

В ЗАО 4 января работать будет Кунцевский отдел, 5 января – Вернадский и Солнцевский отделы, 6 января – Кутузовский. В СЗАО 4 января будет открыт Митинский отдел ЗАГС, 5 января – Тушинский, 6 января – Хорошёвский.

Ранее сообщалось, что около 850 московских пар поженились в красивую дату – 10 октября 2020 года. Около 10% бракосочетаний прошли на необычных площадках.

Кроме того, впервые в высадке фамильных деревьев в "Саду молодоженов" на ВДНХ приняли участие одновременно 10 молодых семей. Церемонию провели под аккомпанемент оркестра, а затем молодоженов ждал фуршет.

Как отмечалось, торжественные церемонии 10 октября прошли в особняке "Роял", усадьбе Муравьевых-Апостолов, особняке в Серебряном бору, Башне Меркурий "Меркури-Спейс", ресторане "Романтик", центре искусств Храма Христа Спасителя, на стадионе "Спартак" и в Храме Матроны Московской. Всего на необычных площадках поженились более 100 пар.

