В Москве около 850 пар поженились 10 октября из-за магии чисел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 850 московских пар поженились в красивую дату – 10 октября 2020 года. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС, около 10% бракосочетаний прошли на необычных площадках.
"Красивое сочетание цифр стало особенно популярным среди молодоженов в этом году. Сотрудники ЗАГС в красивые даты произносят тематическую речь для молодых и их гостей. Кроме того, в этом году 10 октября на ВДНХ прошла церемония высадки черешневых деревьев в "Саду молодоженов", – говорится в сообщении.
Кроме того, впервые в высадке фамильных деревьев в "Саду молодоженов" на ВДНХ приняли участие одновременно 10 молодых семей. Церемонию провели под аккомпанемент оркестра, а затем молодоженов ждал фуршет, сообщает ТАСС.
"Торжественные церемонии 10 октября прошли в особняке "Роял", усадьбе Муравьевых-Апостолов, особняке в Серебряном бору, Башне Меркурий "Меркури-Спейс", ресторане "Романтик", центре искусств Храма Христа Спасителя, на стадионе "Спартак" и в Храме Матроны Московской. Всего на необычных площадках поженились более 100 пар", – перечислили в пресс-службе.
В связи с мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания специалисты проводят дезинфекцию помещений, а также обеспечены масками и респираторами.
Ранее сообщалось, что более 22 тысяч пар поженились этим летом в столице. Самой популярной датой стало 8 августа, когда брак заключили более 900 пар.
Кроме того, по информации ЗАГС, имена Вера, Надежда и Любовь стали наиболее распространенными в столице. Верой с начала 2020 года в Москве назвали свыше 400 девочек, Надеждой – 115 девочек.
"Именем Любовь назвали 75 москвичек с начала года. Самым популярным месяцем, в котором родилось больше всего малышей с именем Любовь, стал август", – сообщили в пресс-службе.
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