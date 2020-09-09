Более 22 тысяч пар поженились этим летом в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных загсах этим летом провели более 22 тысяч бракосочетаний. Большинство свадеб и ночных регистраций состоялись в августе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы, самой популярной датой стало восьмое августа, когда брак заключили более 900 пар. Также на август пришлось и рекордное количество ночных регистраций – около 60% от общего количества ночных церемоний за все лето.

"Пары оценили возможность пожениться в нестандартное ночное время. Они отмечают, что теперь не нужно собираться в загс в спешке, а невесты могут не вставать в 06:00, чтобы сделать прическу и макияж. Многие из них считают, что жениться ночью романтичнее", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что больше всего регистраций состоялись во Дворце бракосочетания № 1, там поженились более двух тысяч пар, свыше 100 из них сделали это ночью. Среди лидеров и Шипиловский отдел ЗАГС, который проводит торжественные регистрации брака не только в выходные, но и в будни. Также у пар популярен Дворец бракосочетания № 3, Таганский и Кутузовский отделы ЗАГС.

Ранее в пресс-службе комплекса социального развития города рассказали, что 20.02.2020 брак заключило более 900 пар. В еще одну популярную дату – 20.06.2020 – состоялось более 600 регистраций брака, также примерно по 100 пар поженились 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020.

Самой популярной праздничной датой стала Красная горка – более тысячи браков было зарегистрировано. Свыше 800 молодоженов в 2020 году предпочло зарегистрировать брак накануне Международного женского дня, а в День всех влюбленных, 14 февраля, состоялось около 500 свадеб.

