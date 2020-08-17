Москвичам предложили отпраздновать свадьбу в парках

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Столичный департамент культуры предлагает москвичам 11 зон отдыха, в которых они смогут зарегистрировать свои отношения и устроить незабываемый праздник в банкетных залах парковых усадеб. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
К примеру, в музее-заповеднике "Царицыно" можно провести церемонию в духе екатерининской эпохи. В распоряжении будущих молодоженов есть несколько помещений – от скромной голубой гостиной до помпезного Екатерининского зала. Забронировать дату для регистрации можно на сайте.
Пожениться в Белом зале Итальянского домика, в Итальянском садике или в портретной галерее Большой каменной оранжереи можно в музее-усадьбе "Кусково". Также на конном экипаже можно совершить прогулку по территории. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
В Московском зоопарке свадебную церемонию проведут в музее-особняке "Дом Клюева". Также можно организовать праздник в открытой ротонде за оранжереей.
В музее-заповеднике "Коломенское" для таких мероприятий подготовлены сразу несколько площадок – хоромы царицы, парадные залы мужской половины дворца царя Алексея Михайловича, "Театральная хоромина", дворцовый павильон 1825 года и свадебный шатер у здания гостиницы "Коломенское".
Зарегистрировать брак также можно в усадьбе Люблино, в Китайском саду или в Большом розарии, парке "Сокольники".
Для заключения брака на данных площадках необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Узнать подробнее об остальных площадках для регистрации брака можно на портале mos.ru.
Ранее сообщалось, что в парках Москвы пройдут бесплатные тренировки со спортсменами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: