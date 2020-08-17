Москвичам предложили отпраздновать свадьбу в парках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный департамент культуры предлагает москвичам 11 зон отдыха, в которых они смогут зарегистрировать свои отношения и устроить незабываемый праздник в банкетных залах парковых усадеб. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

К примеру, в музее-заповеднике "Царицыно" можно провести церемонию в духе екатерининской эпохи. В распоряжении будущих молодоженов есть несколько помещений – от скромной голубой гостиной до помпезного Екатерининского зала. Забронировать дату для регистрации можно на сайте.

Пожениться в Белом зале Итальянского домика, в Итальянском садике или в портретной галерее Большой каменной оранжереи можно в музее-усадьбе "Кусково". Также на конном экипаже можно совершить прогулку по территории. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

В Московском зоопарке свадебную церемонию проведут в музее-особняке "Дом Клюева". Также можно организовать праздник в открытой ротонде за оранжереей.

В музее-заповеднике "Коломенское" для таких мероприятий подготовлены сразу несколько площадок – хоромы царицы, парадные залы мужской половины дворца царя Алексея Михайловича, "Театральная хоромина", дворцовый павильон 1825 года и свадебный шатер у здания гостиницы "Коломенское".

Зарегистрировать брак также можно в усадьбе Люблино, в Китайском саду или в Большом розарии, парке "Сокольники".

Для заключения брака на данных площадках необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Узнать подробнее об остальных площадках для регистрации брака можно на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы пройдут бесплатные тренировки со спортсменами.