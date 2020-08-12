Лето в парке: обзор лучших скейт-площадок Москвы

Летом в парках Москвы открыто 12 бесплатных площадок для катания на скейтборде, роликах и самокатах. Мы посетили три лучших из них вместе с тренером детского клуба по скейтборду и сноуборду, автором книги "Самоучитель по скейтборду" Дмитрием Масловым. Он рассказал об особенностях каждого скейт-парка и посоветовал, где лучше кататься новичкам, а где – продвинутым скейтерам.

Парк 50-летия Октября

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На западной стороне парка 50-летия Октября расположена одна из первых скейт-площадок, построенных в Москве. Элементы скейт-парка делали вручную: в их основании лежит металлическая арматура, а сверху – бетонное покрытие.

"Этот скейт-парк построен скейтбордистом, сноубордистом (входил в состав сборной России и Москвы по сноуборду) Дмитрием Кольцовым, также известным как Копчик. Он строил скейт-парк своими руками c друзьями, – рассказывает Дмитрий Маслов. – Местные жители были не против, кто-то из родителей даже финансово помогал. В этом скейт-парке выросли два крутых скейтера, один из которых входит в сборную России".

10 лет назад Дмитрий Маслов учился оттачивать первые элементы на скейте именно здесь. Сегодня в будний день здесь можно застать порядка 20 катающихся на самокатах, скейтах и велосипедах, к вечеру количество людей становится гораздо больше.



10 лет скейтбординг набирает популярность, по Москве и России мы наблюдаем расцвет бетонного паркостроительства. В 2020 году скейтбординг вошел в Олимпийские игры.

Основная категория скейтеров – юные москвичи в возрасте 10-20 лет. Площадка в парке 50-летия Октября подходит для катающихся с любым уровнем подготовки, но начинающим лучше приезжать учиться днем. "Новичку будет некомфортно, если здесь будет кататься много людей. Плюс днем у родителей есть возможность следить за детьми. Вечером здесь обычно тусовка, приходят ребята повзрослее. Они трюкачат, прыгают, падают", – говорит Маслов.

Перовский парк

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В юго-западной части Перовского парка располагается один из самых больших и функциональных спотов столицы. На территории FERMA есть две зоны – для тех, кто уже хорошо катается, и для новичков. Зоны различаются по размерам фигур, поэтому здесь можно постепенно оттачивать и улучшать свои навыки. В скейт-парке находятся пул и стрит-фигуры, включая боул и многоуровневую плазу.

Все деревья при постройке скейт-площадки были сохранены, поэтому даже в жаркий день здесь царит приятная прохлада. Рядом есть вендинговый аппарат и лавочки, зона оборудована туалетами. Поэтому здесь можно отдыхать целый день, кататься, перекусывать и наблюдать за трюками других скейтеров, самокатчиков и любителей BMX (от английского Bicycle MotoX – разновидность велосипеда, придуманная любителями мотокросса для тренировок).



Очередь на фигуру выстраивается так: люди просто смотрят друг на друга и один за другим идут кататься. Хотя есть и те, кто врывается, несмотря ни на кого.

Еще один плюс – в Перовском парке находится единственная в Москве площадка для флэтленда (стиль катания на BMX со зрелищными трюками на ровном месте за счет баланса). Здесь же впервые появился бассейн для катания. "Тут очень много фигур, и даже на ступеньках, которые тоже являются фигурами, ребята не катаются, а просто сидят, отдыхают. Еще здесь есть учебная рампа, на которой не страшно учиться", – обращает внимание Дмитрий.

В течение дня скейтбордисты могут посетить от одного до трех скейт-парков. С утра вы пересеклись с ними в одном парке, днем – в другом, а вечером – в третьем. "Одно место катания может надоедать. Или хочется поехать в другое, где есть нужные фигуры, – говорит Дмитрий. – В разных местах есть возможность оттачивать один и тот же элемент по-разному, потому что коробка может быть низкая, высокая или с наклоном".

Парк "Садовники"

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В "Садовниках" находится один из самых популярных среди молодежи скейт-парков. На площадке установлены фигуры разного уровня, боул, грани, радиусы, лестница и другие. Сюда ежедневно стекаются столичные роллеры, райдеры и скейтеры. Те, у кого нет своих скейтов и лонгбордов, могут взять их в парке напрокат.

"Раньше на его месте находилась асфальтовая чаша, которую в советские времена использовали скейтбордисты и велосипедисты. Сейчас это один из самых больших скейт-парков в Москве", – подчеркивает Дмитрий Маслов. Именно в этой асфальтовой чаше и сделали зону пула (бассейн) для катания на досках, ежегодно проходят соревнования The bowl. В прошлом году проводились соревнования для девочек, чтобы найти достойных кандидаток в сборную.



Парк привлекает как скейтеров, так и сноубордистов, потому что в этом боуле оттачиваются зимние и летние навыки катания. Здесь тренируются участники сборной России по скейтборду.

Дмитрий отмечает, что с каждым годом девушек в скейт-тусовке становится все больше, хотя по уровню катания они пока сильно уступают парням. Если раньше на 10 катающихся скейтеров была одна девушка, то сейчас их 3–4. Однако Маслов смело рекомендует этот вид спорта для всех детей. Скейтбординг развивает координацию, выносливость, укрепляет сердце, легкие и мышцы опорно-двигательного аппарата. Всего на парковых территориях Москвы сегодня открыто 12 скейт-парков для любителей и спортсменов.

Проект подготовлен совместно с Мосгорпарком.

