Власти Москвы поддержали проект создания парка "Союзмультфильма" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проект создания мультимедийного парка "Союзмультфильма" на ВДНХ. Об этом стало известно по итогам заседания президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы предоставит субсидию ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" для компенсации части затрат на создание мультимедийного парка на ВДНХ", – указано в сообщении.

Согласно проекту, развлекательное пространство откроют в 2020 году в павильоне № 7 "Семена". Он был построен в 1978 году, после чего в нынешнем году был отремонтирован. Общая площадь здания составляет 2,2 тысячи квадратных метров.

После капитального ремонта здание оснащено современными системами водо- и электроснабжения, а также кондиционированием и пожарной охранной сигнализацией. Кроме того, комплекс адаптирован для посетителей с ограничениями по здоровью.

Внутри здания разместят несколько аттракционов – "Путешествие внутрь мультфильма", "Я и мультгерои", "Комната с фонариком" и некоторые другие. В разработке некоторых применялись такие современные технологии, как 3D-анимация, а также трассировка лучей.

Ранее гендиректор парка развлечений "Остров мечты" Борис Пищик заявил, что зимой планируется перейти к строительству открытой части парка с аттракционами. Специалист отметил, что партнеры проекта уже практически определены.

