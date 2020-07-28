Названы сроки создания открытой части "Острова мечты" с аттракционами

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Создание открытой части парка развлечений "Остров мечты" с аттракционами планируют начать зимой, сообщил гендиректор парка Борис Пищик.

По его словам, на данный момент прорабатываются вопросы с партнерами и производителями аттракционов.

"Благо, мы является уже крупным игроком на этом рынке и уже знаем практически всех наших потенциальных партнеров. Поэтому все в работе, проект такой есть, он активно прорабатывается. Есть понимание, что в зиму мы планируем развернуть активное строительство и что-то готовое сможем показать уже в следующем году", – сказал Пищик Агентству "Москва".

Ранее стало известно, что тематический парк "Остров мечты" пополнился новыми развлечениями для детей. Так, в тематической зоне "Гонка мечты" появился аттракцион "Час пик". Дети смогут прокатиться на 10 автомобилях, из которых 5 выполнены в форме спортивных машин, а еще 5 – в виде драконов. Электромобили оборудованы мягкими бортиками и ремнями безопасности. Площадь детского автодрома составляет 216 квадратных метров.

В тематической зоне "Сказочная деревня" оборудуют игровую площадку "Буратино". Ее главной особенностью станет сухой бассейн и пять киосков с призовыми играми.

