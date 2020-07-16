В парке "Остров Мечты" появится катальная гора с мертвой петлей на высоте 24 метров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В парке "Остров мечты" 18 июля заработает катальная гора "Полет в тоннеле" с мертвой петлей на высоте 24 метров. Она появится в тематической зоне "Черепашки-ниндзя", сообщает пресс-служба парка.

Вагонетки будут разгоняться до 80 километров в час. Разгон займет всего четыре секунды. На маршруте длиной 500 метров посетителей ждут мертвая петля, петля с переворотом и перепады высоты. На прохождение маршрута отводится две минуты.

Большая часть пути проходит в темноте и сопровождается медиа и световыми эффектами. На одном участке маршрута участники "вылетят" на свет в тематический парк, пронесутся над головами других гостей парка и вернутся обратно в темноту.

Несмотря на большую скорость, у аттракциона отсутствует вибрация. "Полет в тоннеле" смогут посетить дети и взрослые ростом от 1,3 до 1,95 метра.

Горка прошла процесс пусконаладки, получила обязательную российскую сертификацию и была обкатана с манекенами более 4,5 тысячи раз.

Парк аттракционов "Остров мечты" снова откроется для посетителей с 18 июля. Работа возобновится с определенными ограничениями – на шоу-программах изменится рассадка, а на большей части аттракционов сократят число посадочных мест.

Накануне открытия парк запустил предпродажу билетов со скидками. Стандартные категории билетов на будние дни можно будет купить по цене 1 800 рублей за взрослый билет (с 10 лет) вместо 2 600 и 1 600 рублей за детский билет (до 10 лет) вместо 2 200 рублей.