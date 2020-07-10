Парк "Остров мечты" примет посетителей 18 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парк аттракционов "Остров мечты" снова откроется для посетителей с 18 июля. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе парка.

Как рассказали представители развлекательного комплекса, работа возобновится с определенными ограничениями – на шоу-программах изменится рассадка, а на большей части аттракционов сократят число посадочных мест.

"При входах в здание, у аттракционов, в тематических магазинах, кафе, ресторанах и уборных установили порядка 200 навесных и напольных дезинфекторов, а также дозаторов для антисептика. Таким образом, ежедневно в "Острове мечты" будет расходоваться более 140 литров обеззараживающего средства. На территории "Острова мечты" необходимо носить защитные маски и перчатки", – сообщили в компании.

Непосредственно внутри комплекса сотрудники парка аттракционов нанесут информационную разметку с правилами безопасности. В частности, посетителям напомнят о социальной дистанции и подскажут, как правильно занимать места на аттракционах, в кафе и на променаде в связи с этой нормой.

Парк "Остров мечты" открыли мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин. Развлекательный комплекс стал самым крупным парком аттракционов под крышей в Европе. В общей сложности он занимает территорию в 100 гектаров.

Первые посетители вошли в комплекс 29 февраля 2020 года.

