Парк "Остров мечты" запустил кампанию #МечтайДома

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парк развлечений "Остров мечты" запустил кампанию #МечтайДома. На сайте парка появился раздел #МечтайДома, где все желающие могут скачать раскраски, лабиринты или загадки для детей, а также послушать аудиокнигу "Остров мечты".

Как сообщает пресс-служба парка, в разделе будут регулярно появляться ролики с участием персонажей тематического парка, которые рассказывают о необходимых мерах предосторожности в период пандемии коронавируса.

"Раздел будет пополняться новыми развлечениями, доступными в режиме онлайн. Ролики с героями также доступны на официальном YouTube-канале "Острова мечты" и в социальных сетях парка", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в столице запустили проект "Культурная Москва онлайн". Найти его можно на портале mos.ru. В коллекции собраны концерты, спектакли, экскурсии и лекции, которые стали доступны удаленно из-за городских ограничений в связи с распространением коронавируса.

