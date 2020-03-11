Количество детских площадок и аттракционов в парке "Остров мечты" увеличат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество детских площадок в парке развлечений "Остров мечты" запланировали увеличить. Ожидается, что в скором времени там станут доступны новые аттракционы, заявил Агентству "Москва" технический директор тематического парка Иван Шоль.

"У нас в планах установка и открытие еще двух новых аттракционов. Есть свободные места для этого", – уточнил Шоль. По его словам, для москвичей и гостей столицы сделают медиааттракцион и механический аттракцион. Они разместятся в действующей тематической зоне.

При этом на фоне повышенного интереса со стороны гостей парка ожидается установка двух-трех детских площадок.

Тематический развлекательный парк "Остров мечты" появился в Нагатинской пойме. 27 февраля его открыли Сергей Собянин и Владимир Путин. На торжественном открытии присутствовали воспитанники детских домов, один из которых попросил главу государства вернуть его родственникам.

Для горожан "Остров мечты" заработал 29 февраля. За первые два дня с момента открытия в нем побывали 150 тысяч человек.

Доехать до столичного парка можно на общественном транспорте. В пешей доступности находится станция метро "Технопарк" и ЗИЛ МЦК. Кроме того, до парка курсирует общественный наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что почти 90% посетителей высоко оценили парк развлечений "Остров мечты".

