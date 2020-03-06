Москвичей призвали добираться общественным транспортом до "Острова мечты"

Фото: Москва 24
В выходные дни в парк "Остров мечты" стоит добираться на общественном транспорте, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Специалисты напомнили, что трудности на дорогах были в день открытия развлекательного комплекса на проспекте Андропова в направлении области. ЦОДД отметил, что "Остров мечты" находится в пешей доступности от станции "Технопарк".
"Впереди длинные праздничные выходные. Ожидаем, что увеличится поток посетителей в открывшийся парк развлечений "Остров мечты". В связи с этим могут возникнуть затруднения движения на проспектах Андропова и Лихачева, улице Мустая Карима и Проектируемом проезде № 4062", – рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в тематическом парке в праздничные выходные выступят уличные музыканты. Также в программу вошло проведение бесплатных мастер-классов.
Кроме того, планируется запуск автобусов к "Острову мечты" из шести российских городов. Речь идет о Владимире, Рязани, Туле, Калуге, Твери и Ярославля.
Также в парке запустят новые аттракционы. В комплекс добавят голографическое шоу "Маугли в стране динозавров", горку "Полет в тоннеле", а также аттракционы "Отель Трансильвания" и "Библиотека Снежной королевы".
Ранее появилась информация об увеличении количества касс в три раза в связи с большим потоком посетителей. Для удобства планируется запустить мобильное приложение для гостей "Острова мечты".
Парк "Остров мечты" открыли мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин. Первые посетители вошли в комплекс 29 февраля. За первые два дня работы в тематическом парке побывало 150 тысяч человек.
"Это наш город": около 150 тыс человек посетило парк "Остров мечты" в первые дни работы
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