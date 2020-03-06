Уличные музыканты выступят в парке "Остров мечты" в выходные

Фото: Москва 24
Гости тематического парка "Остров мечты" в праздничные выходные смогут увидеть выступления уличных музыкантов и поучаствовать в бесплатных мастер-классах, сообщает пресс-служба парка.
Праздничная программа пройдет с 7 по 9 марта на площади Москва, а также на улочках Барселоны, Беверли-Хиллз, Рима и Лондона. Там с 17:00 до 22:00 будут выступать музыканты, чьи композиции отразят стилистику каждой из прогулочных зон.
С 12:00 до 22:00 будут проходить мастер-классы по созданию стильных подарков на 8 Марта. Также для гостей подготовили парады мультипликационных персонажей, музыкальные программы и различные активности для детей, в том числе аквагрим. Вход в городской променад будет бесплатным.
"В период мартовских праздников на всех улочках городского променада "Острова мечты" будет царить весенняя атмосфера благодаря тематическим украшениям и артистам", – рассказали в парке.
Ранее парк скорректировал график своей работы. Теперь комплекс будет закрываться ежедневно в 22:00. До этого "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным.
Тематический развлекательный парк "Остров мечты" построили в Нагатинской пойме. 27 февраля его открыли Сергей Собянин и Владимир Путин.
Для посетителей "Остров мечты" открыли 29 февраля. За первые два дня в комплексе побывало 150 тысяч человек. В день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.
Добраться до парка можно на общественном транспорте – в пешей доступности от него располагаются станция метро "Технопарк" и ЗИЛ МЦК. Также до "Острова мечты" можно доехать наземным транспортом.
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