Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений "Остров мечты"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты".

Мэр Москвы рассказал президенту, что строительство парка входит в проект реновации бывшей промышленной территории, где находился ЗИЛ.

"Около 600 гектаров разбиты на четыре территории. Первая территория – мы с вами были, когда открывали чемпионат мира по хоккею, – это спортивная территория. Вторая территория – это комплексная жилая застройка, которая сейчас активно строится на набережной Марка Шагала. Третья – это стадион Стрельцова, который находится в начальной стадии, – заканчивается проектирование. И вот эта территория: "Технопарк", достаточно значительный, который уже функционирует, и изюминка всей этой территории – гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире", – сказал Собянин.

Мэр добавил, что "Остров мечты" был построен инвесторами за три года, а городские власти развивали транспортную инфраструктуру, занимались благоустройством.

Первыми посетителями парка "Остров мечты" стали воспитанники детских социальных учреждений, многодетные семьи. Сегодня парк работал только для них. Путин успел пообщаться с детьми, которые поделились впечатлениями об аттракционах.

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Для посетителей парк откроется в субботу, 29 февраля. Расположился "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Это территория площадью около 100 гектаров, расположенная на юге Москвы между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. Западной границей парка является проспект Андропова.

На протяжении многих лет – до начала строительства парка – Нагатинская пойма представляла собой депрессивную, практически неблагоустроенную территорию. Наряду с созданием парка "Зарядье", благоустройством "Лужников", реновацией ЗИЛа и Тушинского аэродрома, освоением Мнёвниковской поймы создание "Острова мечты" стало одним из крупнейших проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

Проект парка москвичи одобрили на публичных слушаниях и путем голосования в системе "Активный гражданин": проект поддержали 92% проголосовавших. Правительство Москвы взяло на себя развитие транспортной инфраструктуры и часть работ по благоустройству прилегающей территории.

Работы по созданию "Острова мечты" ведутся в два этапа. В рамках первой очереди в Нагатинской пойме создали крытую часть парка общей площадью порядка 300 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 42 футбольным полям. Это настоящий город развлечений, где можно с интересом и пользой провести целый день, покататься на аттракционах, перекусить на фуд-корте или поужинать в тематическом ресторане, пройтись по магазинам, сфотографироваться, купить подарки детям, сувениры и многое другое.

В крытой части расположен тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и популярным мультперсонажам (Маугли, Буратино, Снежная королева, Смурфики, Черепашки-ниндзя и другие). Гости парка смогут посетить более 35 разнообразных развлечений, в том числе 27 аттракционов для детей и взрослых.

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Также в крытой части находится городской променад. Это четыре просторные пешеходные галереи (улицы Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона и Рима) и три атриума (площади), выполненные в архитектурных стилях разных стран. Сердцем променада является площадь Москва с фонтанами, скамейками, зелеными лужайками, кафе. Площадь накрыта крупнейшим в Европе стеклянным куполом (8,6 тысячи квадратных метров), благодаря которому у отдыхающих складывается ощущение летней прогулки на свежем воздухе.

Для гостей также откроется кинотеатр – мультиплекс с 17 залами. Сейчас там ведутся отделочные работы, а открытие запланировано на вторую половину 2020 года. Примерно в это же время откроется концертный зал Dream Hall. Это универсальная площадка-трансформер вместимостью до 4,5 тысячи мест для развлекательных и бизнес-мероприятий. В зале планируется организация гастролей мировых звезд, выступлений популярных артистов, музыкальных шоу и фестивалей.

На прилегающей к "Острову Мечты" территории ведутся работы по созданию ландшафтного парка. В парке можно будет поиграть на детских площадках, заняться спортом и йогой. К услугам отдыхающих планируется создать танцпол, кинотеатр под открытым небом, зоны отдыха, площадку для корпоративных мероприятий, искусственный водоем и лабиринт из растений, а также разместить фуд-траки с разнообразной кухней.

В ходе благоустройства прилегающую территорию покрыли гранитом, проезжую часть и тротуары – асфальтом, установили опоры наружного освещения, проложили водосточные лотки. Пересажено более 200 крупномеров, высажено более 500 новых деревьев, а также многочисленные кустарники. Для автомобилистов в парке развлечений имеется наземно-подземный паркинг на 3 674 машино-места.

Что ждет посетителей нового парка развлечений в Нагатинской пойме

Вторая очередь строительства "Острова мечты" будет включать возведение четырехзвездочного отеля на более 900 номеров, детской яхтенной школы, банкетно-концертного зала, а также благоустройство набережной протяженностью два километра.

На территорию городского променада и ландшафтного парка вход свободный. Для посещения тематического парка развлечений необходимо приобрести билет, который дает неограниченный доступ ко всем аттракционам и шоу-программам в течение дня. Стоимость билетов зависит от времени суток, дня недели, возраста детей.

Тарифы для различных категорий посетителей разрабатываются, в том числе для многодетных семей, ветеранов, пенсионеров и инвалидов.

Аттракционы будут работать с понедельника по четверг с 12:00 до 22:00, в пятницу – с 12:00 до 00:00, а в субботу и воскресенье – с 10:00 до 00:00.

Предполагается, что тематический парк развлечений будет посещать около 7,5 миллиона человек ежегодно. Ландшафтный парк и городской променад станут популярным местом повседневного общедоступного отдыха для местных жителей, всех москвичей и туристов. В парке "Остров мечты" будет создано порядка 7,5 тысячи рабочих мест.

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Добраться до крытого тематического парка развлечений "Остров мечты" можно будет на общественном транспорте. Можно воспользоваться станцией метро "Технопарк" с обновленной навигацией. Путь от нее до центрального входа в парк займет около пяти-шести минут благодаря надземному пешеходному переходу с траволаторами.

Неподалеку находится станция ЗИЛ МЦК. От нее и от станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии начнут ходить бесплатные автобусы-шаттлы S1. Они будут останавливаться возле "Острова мечты". На дорогу до входа в парк уйдет три минуты.

Для посещения парка можно воспользоваться также автобусами № 156, 299, 608, 670, 901 и Т67. Они делают остановки на проспекте Андропова около входа в парк. Приехать туда можно на машине, однако парковочные зоны "Острова мечты" не смогут вместить всех желающих. Парковки на территории парка рассчитаны примерно на 3,6 тысячи машино-мест.

В то же время здесь организуют зоны kiss & ride, которые позволят автомобилистам сделать кратковременную остановку для высадки или посадки пассажиров. Их разместят на улице Мустая Карима в районе станции метро "Технопарк", на парковке для туристических автобусов, расположенной вдоль бокового проезда проспекта Андропова, и в Проектируемом проезде № 4062 напротив Южного речного вокзала. Рядом с центральным входом в парк появится парковка для такси, а в районе Северного ландшафтного парка – парковка для туристических автобусов.

В ЦОДД обратили внимание, что в день открытия парка – 29 февраля – прогнозируются затруднения движения на проспектах Андропова и Лихачева, улице Мустая Карима и Проектируемом проезде № 4062. Чтобы сэкономить время, горожан призывают пересесть на городской транспорт.