Добраться до "Острова мечты" можно будет на шаттлах, метро и МЦК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Добраться до крытого тематического парка развлечений "Остров мечты" можно будет на общественном транспорте, сообщает НИИ "МосТрансПроект".

Можно воспользоваться станцией метро "Технопарк" с обновленной навигацией. Путь от нее до центрального входа в парк займет около пяти–шести минут благодаря надземному пешеходному переходу с траволаторами.

Неподалеку находится станция ЗИЛ МЦК. От нее и от станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии начнут ходить бесплатные автобусы-шаттлы S1. Они будут останавливаться возле "Острова мечты". На дорогу до входа в парк уйдет три минуты.

Для посещения парка можно воспользоваться также автобусами № 156, 299, 608, 670, 901 и Т67. Они делают остановки на проспекте Андропова около входа в парк.

Приехать туда можно на машине, однако парковочные зоны "Острова мечты" не смогут вместить всех желающих. Парковки на территории парка рассчитаны примерно на 3,6 тысячи машино-мест.

В то же время здесь организуют зоны kiss & ride, которые позволят автомобилистам сделать кратковременную остановку для высадки или посадки пассажиров. Их разместят на улице Мустая Карима в районе станции метро "Технопарк", на парковке для туристических автобусов, расположенной вдоль бокового проезда проспекта Андропова, и в Проектируемом проезде № 4062, напротив Южного речного вокзала. Рядом с центральным входом в парк появится парковка для такси, а в районе Северного ландшафтного парка – парковка для туристических автобусов.

В ЦОДД обратили внимание, что в день открытия парка – 29 февраля – прогнозируются затруднения движения на проспектах Андропова и Лихачева, улице Мустая Карима и Проектируемом проезде № 4062. Чтобы сэкономить время, горожан призывают пересесть на городской транспорт.

"Остров мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Началось строительство парка в 2017 году в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров.

В 2020 году на прилегающей территории создали ландшафтный парк с фонарями и дорожками, спускающимися к набережной, обустроены детские площадки. Весной в парке разобьют газоны.