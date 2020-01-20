Посетители "Острова мечты" смогут пообщаться с мультгероями

Фото: пресс-служба "Острова мечты"

Создатели крупнейшего в России крытого парка развлечений "Остров мечты" заявили, что в каждой тематической зоне посетителей будут встречать соответствующие им герои. Об этом сообщили в пресс-службе развлекательного комплекса.

"Остров мечты" станет главной площадкой Москвы для общения с мультипликационными персонажами: 27 сказочных и анимационных героев тематического парка будут приветствовать детей и взрослых в формате Meet & Greet", – заявили представители парка.

По замыслу авторов проекта, в тематическом парке регулярно будут проходить 9 встреч с героями из комиксов, детских книг и анимационных фильмов. Речь идет о возможности сфотографироваться и пообщаться с Черепашками-ниндзя, знаменитой Hello Kitty и гонщиками Машей и Максимом.

Встречи в формате Meet & Greet также будут доступны в зоне динозавров, "Замке Снежной королевы", "Отеле Трансильвания", "Сказочной деревне" и "Деревне Смурфиков".

"Остров мечты" – первый парк развлечений мирового уровня в России. Новый центр притяжения столицы возводится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров. Открыть его планируют 29 февраля.

Ранее сообщалось, что столичные власти могут санкционировать запуск отдельных транспортных маршрутов к парку развлечений. Изменения в инфраструктуру на данном участке внесли, но, по мнению Сергея Собянина, ситуация "сама по себе непростая".