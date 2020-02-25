Водителям рекомендовали заранее ознакомиться со схемами проезда к "Острову мечты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям заранее ознакомиться со схемой проезда к парку развлечений "Остров мечты". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.

Сотрудники ЦОДД отмечают, что в день открытия парка – 29 февраля – прогнозируются затруднения движения на проспектах Андропова и Лихачева, улице Мустая Карима и Проектируемом проезде № 4062.

Чтобы сэкономить время и быстрее добраться до пункта назначения, горожан призывают пересесть на городской транспорт. В частности, рядом с парком расположена станция метро "Технопарк", также до него будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы от станций МЦК ЗИЛ и метро "Кожуховская".

"Остров мечты" – первый парк развлечений мирового уровня в России. Новый центр притяжения столицы возводится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров. Открыть его планируют 29 февраля.

На территории парка разместятся девять тематических зон и 27 аттракционов, фонтанный комплекс, многофункциональный концертный зал на 3,5 тысячи мест, мультиплекс на 17 залов, а также парковочные места почти на четыре тысячи автомобилей.