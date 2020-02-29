Парк развлечений "Остров мечты" открылся для посетителей

Много ли гостей пришло на открытие парка развлечений "Остров мечты"

В Нагатинском затоне на юге столицы для посетителей открылся крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты", передает телеканал Москва 24.

Такой тематический парк в России построен впервые. Он занимает площадь 100 гектаров и состоит из трех частей: тематического парка, городского променада и ландшафтного парка. Гостей ждет девять разных зон, посвященных героям известных мультфильмов, таких как Черепашки-ниндзя, Маугли, Снежная королева, Смурфики и другие, с аттракционами, а крытый городской променад представит миниатюры мировых достопримечательностей, 17 кинозалов, концертный зал на 3,5 тысячи мест и магазины, кафе и рестораны.

Ландшафтный парк площадью 44 гектара обустроят спортивными и семейными зонами отдыха, а после завершения второй очереди строительства заработают детская школа яхтсменов и отель.

На сайте и в кассах парка можно будет купить билеты стандартных категорий. Это детский билет до 10 лет, взрослый билет с 10 лет, семейный билет на двух взрослых и двух детей, а также билет с возможностью быстрого прохода очередей (Fast Pass) на 12 аттракционов из 27.

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Цена детского билета составит 1900 рублей в будние дни и 2600 рублей в выходные, взрослого – 2200 в будние дни и 2900 в выходные. Поход в парк семьей из двух взрослых и двух детей обойдется в 7400 рублей в будние дни и в 9900 рублей в выходные.

Билет с возможностью Fast Pass будет стоить 5100 рублей в будни и 5400 в выходные. Городской променад и ландшафтный парк бесплатны для посещения.

В тематическом парке также есть льготные категории билетов. Скидка 20% предоставляется каждому члену многодетной семьи при предъявлении документа. Таким образом, билет будет стоить 1650 рублей в будние дни и 2200 рублей в выходные.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 12



Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов будут действовать специальные цены на посещение парка по понедельникам и вторникам. Билет будет стоить 1900 рублей. Кроме того, один день в месяц будет выделен для бесплатного посещения парка детьми-сиротами.

Добраться до "Острова мечты" можно от станции метро "Технопарк". Бесплатные шаттлы также ходят от станций МЦК ЗИЛ, метро "Кожуховской" и "Автозаводской".

