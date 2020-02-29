В метро призвали учитывать загрузку станций у парка "Остров мечты"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метро призывает учитывать популярность ближайших к парку развлечений "Остров мечты" станций, сообщает пресс-служба подземки. В день его открытия, 29 февраля, прогнозируется высокая транспортная нагрузка.

Добраться до "Острова мечты" можно на наземном транспорте, метро или МЦК. Рядом находятся станции "Автозаводская" и "Технопарк" Замоскворецкой линии, станция "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии, станции ЗИЛ и Автозаводская МЦК.

Для помощи пассажирам до 9 марта там будут дежурить 20 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они расскажут, как лучше добраться до "Острова мечты".

В ЦОДД тоже предупреждали, что 29 февраля ожидаются затруднения движения на проспектах Андропова и Лихачева, улице Мустая Карима и Проектируемом проезде № 4062. Чтобы сэкономить время, горожан призывали пересесть на городской транспорт.

"Остров мечты" в выходные дни будет работать до полуночи



Территория площадью около 100 гектаров располагается в Нагатинской пойме на юге Москвы. В крытой части расположен тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и популярным мультперсонажам (Маугли, Буратино, Снежная королева, Смурфики, Черепашки-ниндзя и другие). Гости смогут посетить более 35 разнообразных развлечений, в том числе 27 аттракционов для детей и взрослых.

В той же части есть городской променад. Это четыре просторные пешеходные галереи (улицы Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона и Рима) и три атриума (площади), выполненные в архитектурных стилях разных стран. Сердцем променада является площадь Москва с фонтанами, скамейками, зелеными лужайками, кафе.

Для посетителей будет доступен мультиплекс с 17 залами. Открытие запланировано на вторую половину 2020 года. Примерно тогда же гости смогут посещать концертный зал Dream Hall.

На прилегающей к "Острову Мечты" территории ведутся работы по созданию ландшафтного парка. В парке можно будет поиграть на детских площадках, заняться спортом и йогой. К услугам отдыхающих планируется создать танцпол, кинотеатр под открытым небом, зоны отдыха, площадку для корпоративных мероприятий, искусственный водоем и лабиринт из растений.