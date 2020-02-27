"Остров Мечты" анонсировал льготные билеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В тематическом парке "Остров мечты" появились льготные категории билетов. Доступны они будут для покупки в кассах парка с 29 февраля, сообщает пресс-служба ХК "Остров мечты".

В частности, можно будет приобрести билеты для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и инвалидов. При предъявлении подтверждающего документа для каждого члена многодетной семьи будет действовать скидка в размере 20%. Стоимость билета составит 1650 рублей в будние дни и 2200 рублей в выходные дни.

Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов будут действовать специальные цены на посещение парка по понедельникам и вторникам. Билет будет стоить 1900 рублей. Кроме того, один день в месяц будет выделен для бесплатного посещения парка детьми-сиротами.

На сайте и в кассах парка можно будет купить билеты стандартных категорий. Это детский билет до 10 лет, взрослый билет с 10 лет, семейный билет на двух взрослых и двух детей, а также билет с возможностью быстрого прохода очередей (Fast Pass) на 12 аттракционов из 27.

Детский билет будет стоить 1900 рублей в будние дни и 2600 рублей в выходные, взрослый – 2200 в будние дни и 2900 в выходные. Поход в парк семьей из двух взрослых и двух детей обойдется в 7400 рублей в будние дни и в 9900 рублей в выходные.

Билет с возможностью Fast Pass будет стоить 5100 рублей в будни и 5400 в выходные. Городской променад и ландшафтный парк бесплатны для посещения.

"Остров мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Началось строительство парка в 2017 году в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров.

В 2020 году на прилегающей территории создали ландшафтный парк с фонарями и дорожками, спускающимися к набережной, обустроены детские площадки. Весной в парке разобьют газоны.

Добраться до крытого тематического парка развлечений можно будет на общественном транспорте. Можно воспользоваться станцией метро "Технопарк" с обновленной навигацией. Путь от нее до центрального входа в парк займет около пяти–шести минут благодаря надземному пешеходному переходу с траволаторами.

Неподалеку находится станция ЗИЛ МЦК. От нее и от станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии начнут ходить бесплатные автобусы-шаттлы S1. Они будут останавливаться возле "Острова мечты". На дорогу до входа в парк уйдет три минуты.

Для посещения парка можно воспользоваться также автобусами № 156, 299, 608, 670, 901 и Т67. Они делают остановки на проспекте Андропова около входа в парк. Приехать туда можно на машине, однако парковочные зоны "Острова мечты" не смогут вместить всех желающих. Парковки на территории парка рассчитаны примерно на 3,6 тысячи машино-мест.

В то же время здесь организуют зоны kiss & ride, которые позволят автомобилистам сделать кратковременную остановку для высадки или посадки пассажиров. Их разместят на улице Мустая Карима в районе станции метро "Технопарк", на парковке для туристических автобусов, расположенной вдоль бокового проезда проспекта Андропова, и в Проектируемом проезде № 4062, напротив Южного речного вокзала. Рядом с центральным входом в парк появится парковка для такси, а в районе Северного ландшафтного парка – парковка для туристических автобусов.