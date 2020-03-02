"Остров мечты" посетили 150 тысяч человек за первые два дня работы

Фото: Москва 24

Тематический парк "Остров мечты", который открылся в столице 29 февраля, посетило около 150 тысяч человек за выходные. Об этом сообщает пресс-служба парка.

В субботу в променаде с 10 утра до 22 часов проходила развлекательная программа для взрослых и детей с участием более 400 артистов и аниматоров.

На улочке Барселоны посетители поучаствовали в испанском карнавале с ярким фламенко и зажигательной музыкой, увидели сражения тореадоров с быками, а также приняли участие в шоу воздушных змеев.

Бои легионеров и гладиаторов можно было увидеть у стен Колизея на улице Рима.

Также посетители смогли посмотреть театрализованные постановки, выступления оперных исполнителей и яркие танцевальные шоу.

В Беверли-Хиллз гости увидели Мэрилин Монро, Джонни Деппа, Элвиса Пресли, Чарли Чаплина, Джона Траволту и Леонардо ди Каприо.

Точкой притяжения внимания стала центральная площадь Москва: в течение всего дня здесь проходила танцевально-музыкальная программа, в том числе от группы "Стиляги Band", а кульминацией стало выступление певицы Zivert.

В первый день работы на некоторых аттракционах из-за повышенного спроса посетителей возникали очереди на аттракционы.

Технический директор "Острова мечты" Иван Шоль отметил, что очереди на аттракционы являются нормальной практикой для крупных парков во всем мире.

29 февраля парк "Остров мечты" принял первых гостей. Он считается крупнейшим в Европе крытым тематическим парком. Посетителей ожидают девять зон с аттракционами, посвященных героям известных мультфильмов.

В парке есть 17 кинозалов, концертный зал на 3,5 тысячи мест и магазины, кафе и рестораны. Кроме того, гости смогут увидеть миниатюры мировых достопримечательностей.