Открытие "Острова мечты" для посетителей. Прямой эфир





Не работает видео? Если на вашем iPhone / iPad не воспроизводится трансляция, зайдите в настройки Safari и отключите кнопку "Без перекрестн. отслеж."

Технические специалисты работают над решением этой проблемы

Парк развлечений "Остров мечты" распахнул свои двери для посетителей.

Такой тематический парк в России построен впервые. Он занимает площадь 100 гектаров и состоит из трех частей: тематического парка, городского променада и ландшафтного парка. Размеры острова настолько велики, что на его месте могли бы разместиться 140 футбольных полей.

Гостей ждут девять разных увлекательных зон с аттракционами, крытый городской променад с миниатюрами мировых достопримечательностей, 17 кинозалов, концертный зал на 3 500 мест и многочисленные магазины, кафе и рестораны. Ландшафтный парк площадью 44 гектара обустроен спортивными и семейными зонами отдыха.