"Остров мечты": что ожидает посетителей московского парка развлечений

В феврале 2020 года в Москве откроется крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты". Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного Парка имени 60-летия Октября. Рассказываем, что ожидает посетителей нового комплекса, как туда можно будет добраться и сколько стоит билет.

Первый в России

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Такой тематический парк в России построен впервые. Он занимает площадь 100 гектаров и состоит из трех частей: тематический парк, городской променад и ландшафтный парк. Только одна крытая часть занимает около 300 тысяч квадратных метров, для сравнения: это порядка 42 футбольных полей. На всей территории парка могли бы разместиться 140 футбольных полей.

Здесь посетителей будут ждать девять разных увлекательных зон с аттракционами, а крытый городской променад представит миниатюры мировых достопримечательностей, 17 кинозалов, концертный зал на 3 500 мест и многочисленные магазины, кафе и рестораны. Ландшафтный парк площадью 44 гектара обустроят спортивными и семейными зонами отдыха.

Позже откроется набережная с круизным портом, прогулочными и велосипедными дорожками. Также там будет располагаться гостиница, детская яхтенная школа и банкетно-концертный зал. Начало строительства второй очереди запланировано на 2020 год.

Городской променад и сказочные зоны

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Территория променада "Острова мечты" напоминает прогулку по европейским городам: Риму, Барселоне, Лондону, и американскому Беверли-Хиллз. Именно в стилистике этих городов выполнены прогулочные зоны. Архитектурно воссозданы 120 фасадов зданий, включая миниатюры Колизея и знаменитого "Дома Костей" (Casa Batllo) Гауди.





Кристина Ковалевская PR-менеджер ХК "Остров мечты" Формат городского променада реализован в России впервые. Это не торговый центр, потому что здесь воссоздано впечатление прогулки по улице города за счет разных фасадов, этажности и стеклянных куполов. Также поддерживается комфортная температура, поэтому зимой можно почувствовать себя гуляющим летом по улице.

Кстати, центральный стеклянный купол над зоной променада – самый огромный в Европе, девять тысяч квадратных метров. По задумке архитекторов, "все дороги ведут в Москву", поэтому все "улицы" (галереи) соединяются в центральном атриуме – на главной площади Москвы. Там расположена венецианская карусель, искусственный водоем, кинотеатр на 17 залов и концертный зал.

Развлекательная часть находится в тематическом парке, разделенном на девять зон. Каждая из зон представляет целую сказочную реконструкцию со своими аттракционами, персонажами и интерактивными представлениями. Здесь есть волшебная деревня смурфиков, бандитский квартал черепашек-ниндзя, девичья-розовая зона Hello Kitty и территория отеля "Трансильвания".

Российские художники реализовали для проекта и зоны с нашими героями. В парке можно будет навестить Снежную королеву в ее замке, познакомиться с Буратино и Папой Карло в их доме и помочь Маугли спасти Балу в стране динозавров. Всего в тематическом парке 27 аттракционов, четыре интерактивных развлечения и пять шоу.

Как добраться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С учетом новых столичных транспортных развязок, станций метро и переходов добраться до нового тематического парка можно будет разными путями и очень быстро. В декабре 2019 года через Кожуховский затон открылось движение по автомобильному мосту, который соединил Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом. На машине путь от ТТК до "Острова мечты" займет всего три минуты. А на метро от Кремля до станции "Технопарк" – всего 10 минут. Также для посетителей будут запущены два бесплатных шаттла: от метро "Кожуховская" и от станции МЦК ЗИЛ.

"Остров мечты" начал строиться в 2016 году, за весь период было задействовано более трех тысяч строителей. Инвестиции в проект составят полтора миллиарда долларов. Проект планировки Нагатинской поймы был одобрен на публичных слушаниях. Также его поддержали горожане в онлайн-системе "Активный гражданин". В голосовании приняли участие 296 тысяч человек, 92 процента из которых отдали свои голоса за.



"Это наш город": готовность "Острова мечты" составляет около 95 процентов

По словам организаторов, при благоустройстве ландшафтного парка было сохранено около семи тысяч деревьев, которые росли здесь еще со времен бывшего Парка имени 60-летия Октября. Также было пересажено 200 деревьев и высажено более 500 новых. Благоустройство парка будет продолжаться в этом году.

Вся территория "Острова Мечты" доступна для маломобильных граждан. Вход в городской променад и ландшафтный парк для всех бесплатный. Вход в тематический парк: в будние дни взрослый билет – 2 200, детский – 1900, в выходные – 2 900 и 2 600 рублей соответственно. Билеты можно приобрести как на месте, так и онлайн на официальном сайте парка. Открытие "Острова мечты" назначено на 29 февраля.