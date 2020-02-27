Открытие "Острова мечты": чем заняться в новом московском парке развлечений

В Москве открывается крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты". Проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка имени 60-летия Октября. Рассказываем, что ожидает посетителей нового комплекса, как туда можно добраться и сколько стоит билет.



Первый в России

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Такой тематический парк в России построен впервые. Он занимает площадь 100 гектаров и состоит из трех частей: тематического парка, городского променада и ландшафтного парка. Только одна крытая часть занимает около 300 тысяч квадратных метров. Для сравнения: это порядка 42 футбольных полей. На всей территории парка могли бы разместиться 140 футбольных полей.

Для всех желающих "Остров мечты" откроется в последний день календарной зимы – 29 февраля. Гостей будут ждать девять разных увлекательных зон с аттракционами, а крытый городской променад представит миниатюры мировых достопримечательностей, 17 кинозалов, концертный зал на 3 500 мест и многочисленные магазины, кафе и рестораны. Ландшафтный парк площадью 44 гектара обустроят спортивными и семейными зонами отдыха.

Позже откроется набережная с круизным портом, прогулочными и велосипедными дорожками. Также там будет располагаться гостиница, детская яхтенная школа и банкетно-концертный зал.

Городской променад и сказочные зоны

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Территория променада "Острова мечты" напоминает прогулку по европейским городам: Риму, Барселоне, Лондону и американскому Беверли-Хиллз. Именно в стилистике этих городов выполнены прогулочные зоны. Архитектурно воссозданы 120 фасадов зданий, включая миниатюры Колизея и знаменитого "Дома Костей" (Casa Batllo) Гауди.

Создатели уверяют, что в зоне городского променада у вас будет реальное ощущение прогулки по улице. Такое впечатление создают различные фасады, этажность и стеклянные купола. Также на территории поддерживается комфортная температура, поэтому зимой можно почувствовать себя гуляющим летом по улице.

Кстати, центральный стеклянный купол над зоной променада самый огромный в Европе – девять тысяч квадратных метров. По задумке архитекторов, "все дороги ведут в Москву", поэтому все "улицы" (галереи) соединяются в центральном атриуме – на главной площади Москвы. Там расположена венецианская карусель, искусственный водоем, кинотеатр на 17 залов и концертный зал.

Развлекательная часть находится в тематическом парке, разделенном на девять зон. Каждая из зон представляет целую сказочную реконструкцию со своими аттракционами, персонажами и интерактивными представлениями. Здесь есть волшебная деревня Смурфиков, бандитский квартал Черепашек-ниндзя, девичья розовая зона Hello Kitty и территория отеля "Трансильвания".

Российские художники реализовали для проекта и зоны с нашими героями. В парке можно будет навестить Снежную королеву в ее замке, познакомиться с Буратино и Папой Карло в их доме и помочь Маугли спасти Балу в стране динозавров. Всего в тематическом парке 27 аттракционов, четыре интерактивных развлечения и пять шоу.

Как добраться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С учетом новых столичных транспортных развязок, станций метро и переходов добраться до нового тематического парка можно будет разными путями и очень быстро. В декабре 2019 года через Кожуховский затон открылось движение по автомобильному мосту, который соединил Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом. На машине путь от ТТК до "Острова мечты" займет всего три минуты. А на метро от Кремля до станции "Технопарк" – всего 10 минут. Также для посетителей будут запущены два бесплатных шаттла: от метро "Кожуховская" и от станции МЦК ЗИЛ.

Вся территория "Острова мечты" доступна для маломобильных граждан. Вход в городской променад и ландшафтный парк для всех бесплатный. По информации на сайте комплекса, вход в тематический парк в будние дни для детей до 10 лет составит от 2 600 рублей, старше 10 лет – от 3 300 рублей. В выходные – от 3 700 рублей и 4 000 рублей соответственно. Для семей из двух взрослых и двух детей действуют скидки. Билеты можно приобрести как на месте, так и онлайн на официальном сайте парка.

Парк "Остров мечты" откроется в Москве 29 февраля

По словам организаторов, при благоустройстве ландшафтного парка было сохранено около семи тысяч деревьев, которые росли здесь еще со времен бывшего парка имени 60-летия Октября. Также было пересажено 200 деревьев и высажено более 500 новых. Благоустройство парка будет продолжаться в этом году.

"Остров мечты" начал строиться в 2016 году, за весь период было задействовано более трех тысяч строителей. Проект планировки Нагатинской поймы был одобрен на публичных слушаниях. Также его поддержали горожане в онлайн-системе "Активный гражданин". В голосовании приняли участие 296 тысяч человек, 92 процента из которых отдали свои голоса за.