Парк "Остров мечты" изменил часы работы

Фото: Москва 24

Парк "Остров мечты" скорректировал график своей работы, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Теперь комплекс будет закрываться ежедневно в 22:00. Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным.

В то же время время начала работы парка останется без изменений. По будням комплекс будет функционировать с 12:00, в то время как по выходным он будет доступен для посещения с 10:00.

Тематический развлекательный парк "Остров мечты" считается крупнейшим подобным сооружением в Европе. Его построили в Нагатинской пойме. В настоящий момент до него можно добраться разными способами, воспользовавшись метро, МЦК или автобусом.

24 февраля Сергей Собянин заявил о готовности "Острова мечты" к приему гостей. Через три дня он вместе с Владимиром Путиным открыли развлекательный комплекс. На мероприятие пригласили воспитанников детских домов, один из которых напрямую обратился к Путину во время встречи с просьбой вернуть его родственникам.

29 февраля "Остров мечты" впервые принял гостей. Всего за первые два дня в комплексе побывало 150 тысяч человек. Также в день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.

Посетителей "Острова мечты" ждут девять тематических зон и более 20 аттракционов. Гости смогут встретиться с любимыми мультипликационными и сказочными персонажами. Особо стоит выделить интерактивный аттракцион "Заброшенный дом" Графа Страхов. Кроме того, еще четыре аттракциона откроются в комплексе к 28 марта.

Также стало известно, что рядом с "Островом мечты" появится станция метро "Парк чудес", который войдет в состав Бирюлевской линии.