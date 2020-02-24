Московский парк "Остров Мечты" готов к встрече гостей – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский парк "Остров мечты" готов к встрече гостей, сообщил Сергей Собянин на своем официальном сайте.

"Остров мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Началось строительство парка в 2017 году, а открытие его запланировано на 29 февраля.

В 2020 году на прилегающей территории создали ландшафтный парк с фонарями и дорожками, спускающимися к набережной, обустроены детские площадки. Высажено более 820 деревьев и кустарников. Весной в парке разобьют газоны, станет много зелени, уюта и комфорта.

Новый центр притяжения столицы возводится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Площадь комплекса составит 300 тысяч квадратных метров.