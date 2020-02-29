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16:13

Еще четыре аттракциона откроются в "Острове мечты" к концу марта

город досуг

Фото: Москва 24

Председатель совета директоров компании "Остров мечты" Амиран Муцоев рассказал, что еще четыре аттракциона тематического парка развлечений откроются к 28 марта, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что задержка с запуском объясняется их сложным техническим исполнением. Муцоев добавил, что через месяц в парке также начнет работать медийный аттракцион "В стране динозавров" – зал на 650 мест с театрализованными и галлографическими эффектами.

"Из 24 механических аттракционов уже работают 20. Еще четыре запустим к 28 марта. Они просто технически сложные. Там же не просто механические машины, а еще и полностью создаем контент", – подчеркнул Муцоев.

29 февраля парк "Остров мечты" принял первых гостей. Он считается крупнейшим в Европе крытым тематическим парком. Посетителей ожидают девять зон с аттракционами, посвященных героям известных мультфильмов.

В парке есть 17 кинозалов, концертный зал на 3,5 тысячи мест и магазины, кафе и рестораны. Кроме того, гости смогут увидеть миниатюры мировых достопримечательностей.

Открылся парк развлечений "Остров мечты"

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