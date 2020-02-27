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Общество

18:44

Воспитанник детского дома попросил Путина вернуть его родственникам

город общество

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Воспитанник одного из столичных детских домов попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным, сообщает РИА Новости.

Встретиться с главой государства ребенку удалось во время открытия тематического парка развлечений "Остров мечты". На мероприятие были приглашены воспитанники московских детских домов.

Путин пообщался с детьми, и один из них попросил его с ним сфотографироваться. Затем ребенок рассказал о том, что хочет вернуться к своей бабушке, которая живет в Москве.

"Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле... Что мне нужно сделать?" – спросил мальчик.

После того как он озвучил эту просьбу, один из помощников президента зафиксировал данные воспитанника детского дома.

Парк "Остров мечты" стал крупнейшим в Европе крытым тематическим парком развлечений. 27 февраля его открыли Владимир Путин и Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что рядом с комплексом будет построена станция метро "Парк Чудес", которая войдет в состав будущей Бирюлевской линии.

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