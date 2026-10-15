МВД назвало гендиректора Mixit Пая создателем преступной группы

Фото: телеграм-канал "Елена Mixit"

В МВД России считают, что гендиректор компании – производителя косметических товаров Mixit Олег Пай, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, является создателем преступной группы. Об этом сообщает ТАСС из зала Тверского районного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения.

"Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, в которой Пай играл организующую, координирующую и направляющую роль", – сказал следователь во время своего выступления.

Адвокат бизнесмена заявил, что событие преступления, в котором обвиняется его подзащитный, отсутствует. По словам стороны защиты, спорные договоры беспроцентного займа, которые легли в основу обвинения, реально были заключены и выполнялись. По словам правозащитника, это подтверждено решением суда. Он добавил, что речь идет о гражданско-правовом конфликте.

Пай создал Mixit в 2014 году вместе с Еленой Назаровой. Бизнесмена задержали в Москве 19 сентября и в тот же день отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Назарова рассказала, что возбужденное против Пая дело связано с продолжающимся спором с бывшим сотрудником. Конфликт ранее возник с Галиной Рязановой, которая до 2019 года занималась разработкой косметики и называла себя одной из основательниц компании. В 2020-м она добивалась через суд восстановления своих прав как акционера.

В результате суд удовлетворил заявление Рязановой и ввел обеспечительные меры в отношении кипрских юридических лиц Mixit. В августе 2024 года правоохранители также проводили обыски в офисе компании и по адресам проживания Пая и Назаровой.