Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за поездку

Фото: ТАСС/Олег Елков

Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за одну поездку. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР) и аналитического агентства ExLibris, которое приводит ТАСС.

Размер бюджета напрямую зависит от продолжительности путешествия и его географии. В Москве и Санкт-Петербурге на поездку может уходить свыше 100–150 тысяч рублей, помимо стоимости самого тура. Тур из Китая на Байкал или в Приморье обойдется в 50–100 тысяч рублей на человека.

Основные траты приходятся на отели и экскурсии. При этом в 2026 году резко выросли расходы на продуктовые магазины, билеты в художественные музеи и пригородный транспорт. Это, по данным исследования, говорит о росте самостоятельного сегмента турпотока.

Ранее сообщалось, что в топ-5 самых популярных российских направлений среди москвичей по спросу на ноябрьские праздники вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и Казань. Также жители столицы планируют посетить Ярославль, Смоленск, Кисловодск и Владимир.