Внучка убитого экс-мэра Самары частично признала вину

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, частично признала вину в Самарском областном суде. Об этом сообщает ТАСС.

"Я очень сильно раскаиваюсь. Я никого никогда не хотела убивать, ни с кем не договаривалась, у меня никогда таких мыслей не было", – сказала женщина.

Кроме того, Тархова добавила, что ей тяжело осознавать, что она оказалась заложницей этой ситуации.

В настоящее время суд продолжает допрос обвиняемой. Свободный рассказ она закончила и перешла к ответам на вопросы защитников, гособвинителя и суда. Также женщина попросила суд разрешить ей заключить контракт и отправиться в зону СВО.

Тархову обвиняют в убийстве, надругательстве над телами умерших, краже, покушении на мошенничество, мошенничестве, умышленном уничтожении имущества, похищении или повреждении документов, а также подделке документов. Вину в убийстве она признала в полном объеме, в надругательстве над телами – не признала, в финансовых преступлениях – частично.

Второй обвиняемой по делу проходит пенсионерка Таисия Киселева. Ей вменяют кражу автомобиля убитой, вину она не признала.

Следствие установило, что с ноября 2024 по январь 2025 года Тархова вместе с организованной группой травила дедушку и бабушку и в результате убила их. Тела затем заморозили, расчленили и выбросили, а имущество убитых похитили.

По подозрению в совершении преступления задержали внучку погибших. На кадрах записей с камер видеонаблюдения было видно, как она заносила в дом бочки, а затем выносила мусорные пакеты с неизвестным содержимым. Позже в квартире были найдены следы крови и фрагменты кровеносных сосудов жертв.

Дело организатора преступления Светланы Метревели и ее сына Дмитрия, соучастника убийства, направили в отдельное производство. Они находятся в розыске.