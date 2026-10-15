Археологические памятники древних тюрков нашли в Туве

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Новые каменные изваяния эпохи древних тюрков нашли в Туве археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии и Кавказа института Марина Килуновская на Международной научной конференции "Алтай в кругу евразийских древностей".

"Изваяния, конечно, разные по своей стилистике. Есть полнофигурные, есть лицевые изваяния, есть только бюсты", – приводит ее слова ТАСС.

Находки сделаны в ходе разведочных работ по заказу службы по охране памятников. Специалисты обследовали районы Тувы и открыли новые комплексы в Каргысеме, на реках Маген Бурен, Молдок Хем и в Чаа-Хольском районе. Всего у стен ученые нашли семь таких изваяний.

Также среди находок – поминальные ограды и длинные ряды балбалов. Это столбы, которые тюрки ставили у поминальных комплексов, чтобы подчеркнуть статус умершего. Кроме того, исследователи нашли объекты вроде оленного камня.

По словам Килуновской, комплексы с оградками и изваяниями часто расположены в особенных местах – нередко на высоких берегах рек, на просторных широких участках с хорошим обзором.

Ученые обратили внимание, что в одном комплексе находились изваяния самого разного уровня изготовления – как высокохудожественные, так и очень простые. По мнению Килуновской, это указывает на то, что над ними работали и опытные мастера, и обычные люди.

Ранее городище времен Первого Тюркского каганата обнаружили в восточной части Казахстана у границы с Россией и Китаем. Исследования проходили в Зайсанской котловине. Городище получило название Калжыр, его площадь превышает 25 гектаров. Возраст памятника – примерно в 1,5 тысячи лет.