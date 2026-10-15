Миллениалы в России стали ностальгировать по 90-м и скупать тамагочи

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Миллениалы массово возвращаются к виртуальным питомцам из детства – винтажные тамагочи на вторичном рынке уходят в среднем за 20 тысяч рублей, а за редкие экземпляры продавцы просят 100–150 тысяч рублей, сообщает "SHOT ПРОВЕРКА" в мессенджере MAX.

Интерес к таким игрушкам начал заметно расти еще в прошлом году. С мая по август 2025 года количество поисковых запросов про тамагочи и похожие устройства увеличилось на 312%. Продажи самих тамагочи с начала года прибавили почти 40%.

Сейчас игрушки снова появились в российских магазинах и на маркетплейсах. Там представлены как современные версии, так и оригинальные модели Bandai, а устройства из 90-х постепенно переходят в разряд коллекционных.

Всплеск популярности объясняют модой на ретро и ностальгией. Покупают тамагочи в основном взрослые, которые сами играли с ними в детстве. Продажи таких игрушек в России выросли более чем в 1,5 раза.

Ранее стало известно, что в РФ вырос интерес к ретроприставкам Sega, Dendy, Nintendo Game Boy и "Тетрис". По информации аналитиков, продажи Sega Drive 2 Classic выросли втрое, ее покупают в среднем за 2 тысячи рублей. Спрос на Sega Dreamcast увеличился на 15%, средняя цена составила 7,5–11 тысяч рублей, цена игровых картриджей – от 250 рублей.

