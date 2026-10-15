Костенко заявила, что Бузова вспоминает Тарасова ради пиара

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко считает, что певица Ольга Бузова продолжает вспоминать о бывшем муже ради продвижения собственного имени. Об этом она рассказала в третьем сезоне шоу "Ставка на любовь", кадры которого опубликовал "СтарХит" в мессенджере МАХ.

По словам Костенко, в современном медиапространстве успех во многом зависит от того, насколько активно человек занимается самопиаром. Она полагает, что имя бывшей жены Тарасова еще долго будет появляться в публичном поле, поскольку это соответствует ее пиар-стратегии.

"Поэтому уже отношусь к этому спокойно. В этой истории каждый получил, что хотел: Дима получил семью, его бывшая супруга получила славу", – заявила Костенко.

Ранее Бузова рассказала о прогрессе в музыкальной карьере. По словам певицы, педагоги по вокалу удивляются ее успехам – если раньше запись одной песни занимала несколько часов, то теперь на нее хватает пары часов. Бузова также отметила, что стала лучше двигаться и расширила танцевальный репертуар благодаря работе с тремя хореографами над шоу "Разрешаю себе". Артистка подчеркнула, что освоение новых навыков дается ей непросто и требует много времени и усилий.