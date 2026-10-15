Большинство россиян уверены, что благополучие человека зависит от него самого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство россиян – 60% – уверены, что благополучие человека зависит прежде всего от него самого. Еще 33% граждан считают, что оно зависит от того, как устроено общество. Об этом сообщил аналитический центр ВЦИОМ, опубликовав результаты опроса на своем сайте.

Отвечая на вопрос, сможет ли человек только за счет своих способностей преуспеть в получении хорошего образования, 59% респондентов заявили, что смогут этого добиться или уже добились. Не планировали этого 17% участников исследования.

О продвижении по карьерной лестнице и вступлении в хорошую должность 30% опрошенных сказали, что не планировали такого, 26% смогут или уже смогли этого добиться, а 21% уверены, что скорее смогут.

Устроиться на престижную работу смогли или смогут 28% россиян, 27% этого не планировали, 18% считают, что скорее смогут это сделать.

Также результаты исследования показали, что собственное дело открывать не собираются 45% респондентов. Еще 17% полагают, что не смогут этого сделать, а 13% уже открыли бизнес или уверены, что смогут.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 19 сентября среди 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что почти трети россиян необходимо от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. При этом 22% респондентов хотели бы иметь ежемесячно 300–500 тысяч рублей.